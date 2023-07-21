МО РФ сообщило о стрельбе и изоляции района Черного моря в рамках учений

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Экипажи кораблей Черноморского флота России провели учения в северо-западной части Черного моря, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В ходе маневров военные произвели ракетный обстрел по кораблю-мишени, а также изолировали закрытый для судоходства район и задержали судно-нарушитель.

Экипажи кораблей ЧФ выполнили ракетные стрельбы по надводным целям в ходе учения. <...> Экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени на полигоне боевой подготовки. <...> Также корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что учения прошли успешно. В результате ракетного обстрела судно-мишень было уничтожено.

Накануне оперштаб Крыма сообщил о закрытии Крымского моста. В республике вечером 20 июля прозвучала воздушная тревога. Всех попросили покинуть мост. По данным Telegram-канала Baza, объявление тревоги могло быть связано с проводимыми в Черном море учениями. В ночь на 21 июля движение авто на Крымском мосту было восстановлено.