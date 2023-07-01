МО РФ сообщило о ликвидации украинских диверсантов у острова Антоновский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов, которые пытались высадиться на острове Антоновский в Херсонской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что члены ДРГ перемещались на двух моторных лодках, ВС РФ нанесли по ним удар.

Ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский, — сказал Конашенков.

Также в ходе военных действий ВС РФ на Херсонском направлении в зоне СВО были убиты около 30 украинских военных, а также уничтожены четыре автомобиля и американская артиллерийская система M777.

Кроме этого, были ликвидированы четыре украинские диверсионные группы вблизи населенных пунктов Торское в ДНР, Новодаровка и Работино Запорожской области, а также Новоселовское в ЛНР.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие окончательно «зачистили» левый берег Днепра от бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что атака была проведена «внезапно», военные передвигались на лодках. Территория была взята под контроль в ночь на 1 июля, добавил он.