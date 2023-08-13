Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА Минобороны: силы ПВО России сбили украинский БПЛА в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО в ночь на 13 августа сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ. Попытка Украины осуществить террористическую атаку была пресечена около 04:00 мск.

Сегодня около 04:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в министерстве.

В Минобороны добавили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России, нанося удары с беспилотников. Желтый уровень террористической опасности действует в Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму. 12 августа в Минобороны России сообщили о пресеченной попытке атаки беспилотником по объектам на территории страны. Тогда летательный аппарат также перехватили над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в регионе. По его словам, в результате атак 12 августа никто не пострадал. Гладков уточнил, что один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, второй — возле поселка Батрацкая Дача. Кроме того, БПЛА атаковали село Журавлевка в Белгородском районе и село Демидовка в Краснояружском районе.