МО РФ показало видео уничтожения бойцов ВСУ, высаживающихся в Энергодаре

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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения украинских военных, которые пытались высадиться в Энергодаре со стороны Каховского водохранилища. По данным ведомства, бойцы ВСУ планировали устроить провокации на территории Запорожской АЭС.

При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ, — подчеркнул представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что десант ВСУ попытался высадиться в районе Запорожской АЭС. Позднее он рассказал, что российские войска смогли отбить попытку украинских войск. По словам Рогова, украинские военные понесли потери и отступили.

Предыдущая попытка высадки десанта в районе ЗАЭС была зафиксирована 19 октября. Тогда ВСУ попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. В операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров. ВС РФ предотвратили операцию противника, потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.

Кроме того, артиллеристы ВСУ выпустили 13 снарядов по окраине Энергодара, прилегающего к территории атомной станции. Ракетные удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, впоследствии огневые точки противника были подавлены.