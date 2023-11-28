МО РФ показало, как экипажи Ми-28Н разбили опорные пункты ВСУ под Донецком Минобороны: экипажи Ми-28Н разбили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28Н

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) РФ разбили опорные пункты, а также бронированную технику Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Оборонное ведомство показало кадры боевой работы пилотов.

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на Донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ, — подчеркивается в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что армейская авиация в ходе спецоперации на Украине сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы, поддерживает подразделения с воздуха.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российский вертолет Ми-28Н уничтожил украинский дрон в небе над Орловской областью. По информации канала, это первый случай поражения беспилотника при помощи данной модели вертолета. Отмечается, что огонь велся из 30-миллиметровой пушки. По данным Mash, вертолет Ми-28Н подняли в воздух сразу после появления информации о том, что украинский беспилотник летит в сторону Орловской области.