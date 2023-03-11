МО РФ показало, как дрон-камикадзе уничтожил британский ЗРК Stormer HVM ВСУ

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Российские дроны-камикадзе уничтожили на Донецком направлении в зоне СВО британский зенитный ракетный комплекс Stormer HVM, находившийся на вооружении у ВСУ, кадрами с места поражения поделилось Минобороны РФ. На них видно, как беспилотник на полной скорости влетел в ЗРК и взорвался вместе с ним.

Точно в цель: уничтожение зенитного ракетного комплекса ВСУ «Stormer HVM» производства Великобритании высокоточным барражирующим боеприпасом. Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА на Донецком направлении СВО. После чего она была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА, — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объяснил, зачем Запад поставляет оружие Украине. По его словам, отправки вооружения призваны укрепить их позиции перед началом серьезного диалога с Москвой. Он добавил, что конфликт на Украине в любом случае завершится за столом переговоров. По словам Сунака, сейчас приоритетом должна быть передача Киеву ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна Украине для того, чтобы создать преимущество на поле боя.