МО РФ показало кадры ликвидации экипажами Т-72Б3 позиций ВСУ под Купянском Минобороны РФ: экипажи Т-72Б3 разгромили позиции ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ, показав кадрам боевой работы танкистов. В оборонном ведомстве отметили, что противник понес потери в результате мощного огневого удара.

Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам, — рассказали в Минобороны.

Позиции ВСУ выявила разведка, а огонь из танков корректировался с помощью беспилотника, его же камера фиксировала попадания. Кадры объективного контроля подтвердили, что позиции ВСУ были разгромлены. Также в ведомстве подчеркнули, что после боевой стрельбы танкисты поменяли огневые позиции на запасные. Сеть огневых точек и оперативных укрытий дает возможность экипажам за считанные минуты выйти из режима ожидания на рубеж открытия огня, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы мобильных групп с ПТРК под Угледаром. Мобильные группы на квадроциклах и багги, имеющие на вооружении противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы, оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск «Восток», рассказала пресс-служба оборонного ведомства. Такие мобильные группы уже поразили десятки целей, уточнили в Минобороны.