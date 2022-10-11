МО России опубликовало кадры пуска ракет по энергетическим объектам Украины

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры новых ракетных пусков по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что цели ударов Вооруженных сил РФ были достигнуты, а атакуемые объекты поражены.

Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказал он.

11 октября в Николаевской области Украины прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны во Львовской области, Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске. По предварительной информации, в регионе работают системы противовоздушной обороны. На территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области.