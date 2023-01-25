МО РФ опубликовало кадры подготовки отряда «Шторм» для прорыва обороны ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны России в своем Telegram-канале продемонстрировало кадры подготовки добровольцев отряда «Шторм» на полигонах в тыловой зоне спецоперации. Военнослужащие будут заниматься прорывом обороны ВСУ на наиболее сложных и эшелонированных участках.

На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских позиций при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником, — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что на полигоне также проводятся занятия по тактической медицине, управлению беспилотниками, военной топографии и связи.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы «вооруженного до зубов» специального поезда железнодорожных войск в зоне проведения спецоперации. В ролике начальник расчета зенитной установки Вячеслав рассказал, что бойцы благодаря оснащению поезда могут выявлять низколетящие воздушные аппараты, укрепленные позиции и наземную легкобронированную технику. В ведомстве подчеркнули, что в задачи состава входит техническая разведка и разминирование. При необходимости поезд может быть привлечен к работам по восстановлению разрушенных дорожных направлений.