МО РФ объявило о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе

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Руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов

При посредничестве российских миротворцев достигнуты договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе, заявило Минобороны РФ. Договоренности будут реализованы в координации с миротворческим контингентом РФ, приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий, — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские миротворческие силы продолжают выполнять задачи в Карабахе и оказывают всю возможную помощь мирным жителям. По данным ведомства, в базовом лагере миротворцев, в котором располагается медицинский отряд, сейчас находится порядка 2,2 тысячи гражданских лиц, из которых почти половина детей.

19 сентября руководство Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе с целью пресечения провокаций и вывода армянских вооруженных формирований с территории страны. В Минобороны Азербайджана также назвали целью операции восстановление конституционного строя.

Утром 20 сентября МО Азербайджана сообщило, что расположенные в Карабахе армянские военные разоружаются и покидают регион. Также в Баку сообщили, что ВС Азербайджана не наносят ударов по отступающим военным Армении.