МО РФ: националисты заминировали емкости с химикатами на заводе в Авдеевке

Фото: Shutterstock

Вооружённые силы Украины

Националисты заминировали емкости с токсичными веществами на территории коксохимического завода в Авдеевке, расположенном в 13 км от Донецка с целью обвинить Вооруженные силы России в использовании химического оружия, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Генерал-полковник добавил, что в Краматорске (ДНР) на заводе «Кондиционер» ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия.

В Авдеевке на территории коксохимического завода украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление, — сказал Мизинцев.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики оборудовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаева, Краматорска, а также в населённом пункте Угроеды. Он добавил, что врачи и пациенты этих учреждений находятся фактически в плену у украинских боевиков.