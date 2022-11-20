ВКС РФ уничтожили на «Мотор Сич» цех по сборке двигателей для авиации ВСУ

Фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская авиация уничтожила цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины на оборонном предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские войска также поразили артдивизион ВСУ в Харьковской области и уничтожили 10 украинских военных и четыре американских системы М777. По данным Минобороны, из них обстреливалась Белгородская область.

Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины, — сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском, Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Уничтожено около 100 украинских военных, а также один бронетранспортер, два МТ-ЛБ, пять бронеавтомобилей и 10 пикапов.

Также ВКС РФ ликвидировали две установки РСЗО HIMARS и два снаряда РСЗО «Ольха» в ДНР и сбили шесть беспилотников ВСУ в Херсонской области.

Ранее Конашенков сообщил о переходе под контроль российских войск поселка Майорск на Донецком направлении. Он также сообщил, что на Купянском направлении ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате боестолкновения украинские войска понесли большие потери и были отброшены назад.