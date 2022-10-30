МО РФ: Киев устраивает провокации на ЗАЭС в присутствии членов МАГАТЭ Минобороны России: Киев устраивает провокации на ЗАЭС с целью создания угрозы техногенной катастрофы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Украинские военные продолжают устраивать провокации на территории Запорожской АЭС, несмотря на то, что на станции присутствуют представители МАГАТЭ, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, за сутки бойцы ВСУ выпустили 10 снарядов по Энергодару и по прилегающим к ЗАЭС территориям. Все атаки были отражены.

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. <...> В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов, — рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что обстрелы производились из населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области. Кроме этого члены диверсионно-разведывательной группы ВСУ пытались высадиться в Энергодаре. Российские военные уничтожили их быстроходный катер. Дальнейшая судьба бойцов ВСУ неизвестна.

По словам Конашенкова, радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что привлечение миротворцев ООН на территорию ЗАЭС на сегодняшний день маловероятно. Он отметил, что для участия «голубых касок» необходимо разрешение Совбеза ООН, однако там у России есть право вето. Также он заявил о намерении построить безопасную зону вокруг ЗАЭС, стороны уже приближаются к ее созданию. Точные сроки установки безопасной зоны Гросси называть отказался.