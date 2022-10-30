Украинские военные продолжают устраивать провокации на территории Запорожской АЭС, несмотря на то, что на станции присутствуют представители МАГАТЭ, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, за сутки бойцы ВСУ выпустили 10 снарядов по Энергодару и по прилегающим к ЗАЭС территориям. Все атаки были отражены.
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. <...> В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов, — рассказал Конашенков.
Он подчеркнул, что обстрелы производились из населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области. Кроме этого члены диверсионно-разведывательной группы ВСУ пытались высадиться в Энергодаре. Российские военные уничтожили их быстроходный катер. Дальнейшая судьба бойцов ВСУ неизвестна.
По словам Конашенкова, радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что привлечение миротворцев ООН на территорию ЗАЭС на сегодняшний день маловероятно. Он отметил, что для участия «голубых касок» необходимо разрешение Совбеза ООН, однако там у России есть право вето. Также он заявил о намерении построить безопасную зону вокруг ЗАЭС, стороны уже приближаются к ее созданию. Точные сроки установки безопасной зоны Гросси называть отказался.