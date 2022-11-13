МО РФ: Киев распространяет фейки о возобновлении частичной мобилизации

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Минобороны России сообщило, что киевские власти намеренно распространяют через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Это не соответствует действительности, говорится в заявлении российского оборонного ведомства, на которое ссылается РИА Новости.

Так в Минобороны прокомментировали информацию о росте количества обращений россиян на горячую линию по вопросу прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами. По сообщению министерства, значительная часть звонков обусловлена «стремлением киевского режима» оказать информационное воздействие на российских граждан.

Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, — говорится в сообщении ведомства.

Причиной называется распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизации в ближайшем будущем, отмечается в информации министерства. Отмечается, что каждый обратившийся на горячую линию получил разъяснение о том, что призыв по частичной мобилизации окончен. Никаких дополнительных мероприятий по этому вопросу не планируется.

Россиян в связи с этим призвали пользоваться официальными источниками информации и обращаться при возникновении проблемной ситуации к госструктурам или специалистам горячей линии.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект закона об освобождении от частичной мобилизации отцов семейств с четырьмя детьми в возрасте до 18 лет. В пояснительной записке к документу, опубликованному в базе данных нижней палаты парламента, авторы отметили, что инициатива актуальна в современных условиях и должна быть принята в срочном порядке.