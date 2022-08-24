ВС РФ уничтожили морпехов ВСУ при попытке форсировать реку Ингулец Минобороны России: в ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных из трех бригад

Фото: flickr

Солдаты ВС Украины

ВКС России уничтожили более 80 украинских военных в результате удара по 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ в населенном пункте Лозовое Херсонской области, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, морпехи пытались скрытно форсировать реку Ингулец, однако были замечены и уничтожены. В военном ведомстве добавили, что в ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных из 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ.

В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и 6 автомобилей, — рассказал представитель ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что под Артемовском российская авиация уничтожила более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Оставшиеся в живых военные оставили позиции и скрылись в неизвестном направлении.

В результате удара по городу Константиновка Донецкой Народной Республики ВКС России поразили пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Были уничтожены более 80 военных и восемь единиц военной техники.

Ранее Минобороны России показало кадры боевого вылета вертолетов МИ-28Н и групп огневой поддержки армейской авиации на Украине, в ходе которого были выведены из строя опорные пункты и бронетехника ВСУ. На видео демонстрируются взлет машин, движение к месту ведения огня и непосредственно удары по целям.