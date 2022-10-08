МО: группировка ВС РФ под Николаевом и Запорожьем полностью обеспечивается

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Обеспечение группировки Вооруженных сил РФ на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях проводится в полном объеме по сухопутному коридору и отчасти морским транспортом, заявило Минобороны России в своем Telegram-канале. Ранее военное ведомство сообщило, что российские войска отразили наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично морским транспортом, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Уралтрансмаш», находящийся в составе концерна «Уралвагонзавод», входящего в Ростех, досрочно поставил в Минобороны России партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» после капремонта с модернизацией по гособоронзаказу. Уточняется, что была улучшена прицельная скорострельность орудия до 10 выстрелов в минуту и точность наведения.