«Многополярный мир дает плоды»: Ющенко об освобождении Ассанжа Депутат Ющенко: освобождение Ассанжа положит начало многополярному миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ющенко

Освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может положить начало укреплению многополярного мира, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. В разговоре с NEWS.ru депутат уточнил, что позиция России по данному вопросу дала свои ростки, а ситуация с Ассанжем просто иллюстрирует происходящее в мире.

Учитывая, что во многом это проекция однополярного глобального мира, диктуемого США по всему миру, это говорит о том, что в том числе позиция России по многополярному миру дала свои определенные ростки. Ассанж — иллюстрация к этой ситуации, — пояснил Ющенко.

По словам парламентария, глобализм, диктуемый США, не находит отражения среди всех государств. Он заметил, что судьба Ассанжа находится на острие противостояния однополярного и многополярного миров.

Многополярный мир сегодня зарождается, отвоевывается, в том числе на поле боя, и дает свои плоды, — заключил депутат.

Супруга основателя WikiLeaks Стелла ранее заявила, что Ассанж окажется на свободе после подписания судьей договоренности между журналистом и Минюстом США. По ее словам, произойдет это во время слушания на острове Сайпан. Оно пройдет 26 июня.