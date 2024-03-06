Многодетным семьям разъяснили, как получить госнаграды и выплаты Депутат Буцкая: для получения наград многодетным нужно собрать нужные документы

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Многодетные семьи, которым положено государственное звание «Мать-героиня», орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава», для их получения должны в первую очередь обратиться к муниципальным властям, рассказала в беседе с «Радио 1» первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая. По ее словам, там им выдадут перечень документов, которые нужно подготовить для подачи заявления.

Как подчеркнула депутат, на этапе сбора документов очень важно точно следовать указаниям и советам представителей органов местной власти. Тогда заявление попадет на уровень региона и выше.

На уровне регионов выбираются те семьи, которые достойны государственных наград. Дальше из регионов поступают комплекты с документами на федеральный уровень. У нас есть серьезная комиссия, которая занимается федеральными наградами, которые, рассматривая эту документацию, уже принимают решение, — объяснила парламентарий.

Она добавила, что регионы, представившие семью к награде на федеральном уровне и осуществившие сбор документов и предварительный конкурс, с большей вероятностью смогут получить одобрение наградной комиссии.

Как пишет издание, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда кабмина на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, будет дополнительно выделено более 30 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что, согласно указу президента РФ о статусе многодетных семей, региональные власти не имеют права отобрать данный статус. Парламентарий подчеркнул, что в РФ свыше 2,3 млн многодетных семей.