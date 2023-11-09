Многодетные семьи в России могут освободить от уплаты подоходного налога Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости в России предложила внести на рассмотрение возможность введения налоговых льгот для многодетных семей. В частности, она призвала освободить данную категорию граждан от уплаты НДФЛ, передает РИА Новости.

Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога, — отметила Матвиенко.

Также председатель Совфеда призвала сделать упор на поддержке семей с потенциалом рождаемости. Кроме того, стоит подумать о бабушках и дедушках, занятых воспитанием внуков, добавила Матвиенко.

Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30–40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети, — подчеркнула она.

Ранее ЛДПР предложила освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Авторы инициативы также предложили освободить от уплаты налога родителя, который растит в одиночку одного ребенка или нескольких.