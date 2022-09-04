«Много жировали»: Песков об ошибках Европы Песков: Европе придется расплачиваться за свои многочисленные ошибки

Европа допустила слишком много ошибок, за которые ей придется расплачиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, европейские страны уже сейчас платят за эти ошибки выходом из своей зоны комфорта.

Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта, — сказал Песков.

Ранее Песков отметил, что Россия будет внимательно наблюдать за решениями Евросоюза касательно визовой политики в отношении россиян. Он подчеркнул, что в случае принятия ограничительных мер Россия примет серьезные ответные шаги. Страны Запада, по его словам, представляют лишь часть мира, которая может быть недоступной для россиян, в то время как большинство государств будут по-прежнему открыты для них.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вооруженный конфликт и энергетический кризис оказали катастрофическое влияние на Европу. Сийярто заметил, что жителям ЕС придется расплачиваться за последствия украинского конфликта, поскольку лидеры европейских стран не смогли принять меры по их защите.