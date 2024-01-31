«Много вопросов»: Песков о ситуации с Залужным Песков: Кремль отслеживает ситуацию с Залужным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва следит за ситуацией, развернувшейся вокруг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, происходящее вызывает много вопросов, однако ясно, что все это свидетельствует о проблемах Киева после неудачного контрнаступления, передает ТАСС.

Конечно, следят. Пока много вопросов <...>. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима, — заявил Песков.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужный был уволен с должности главкома ВСУ. Позднее эта информация была опровергнута, однако спекуляции в украинских СМИ на эту тему продолжаются.

Американские СМИ при этом сообщили, что увольнение Залужного было перенесено из-за утечки данных об этом. Еще одной причиной такого решения было то, что правительство не нашло замены Залужному, говорится в материале. Предположительно, пост главкома планировали предложить начальнику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову.