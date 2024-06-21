«Много угроз»: Лавров сделал неожиданное признание о работе по линии Киева Лавров признался, что не следит за заявлениями Киева о следующем мирном саммите

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности признался, что перестал следить за заявлениями украинских коллег по поводу следующей мирной конференции, куда якобы хотят пригласить Россию. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев высказывает в адрес Москвы слишком много требований и угроз.

Вы знаете, я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований, — сказал он.

Лавров напомнил о многочисленных обещаниях руководства республики ликвидировать всех русских, когда Украина, по их словам, «вернет себе Крым и Донбасс». Он подчеркнул, что один этот факт стоит того, чтобы у Запада возникли вопросы относительно адекватности представителей Киева и соответствия их политики европейским ценностям, которые якобы отстаивает Владимир Зеленский.

Это позор для тех, кто выдавал себя за носителей идеала демократии. Поэтому заявления о том, как конкретно они хотят выходить из этого кризиса, я давно перестал уже читать, анализировать их невозможно, — заключил он.

Лавров также обратил внимание, что озвученная 14 июня мирная инициатива президента РФ Владимира Путина была четвертым предложением России по урегулированию конфликта на Украине. О других предложениях Москвы он не рассказал.