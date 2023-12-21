«Много проблем»: Путин высказался о ситуации в России Путин: в России много проблем, но ситуация удовлетворительная

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Президент РФ Владимир Путин

В России есть проблемы в экономической, социальной и финансовой сферах, но в целом ситуация удовлетворительная, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, которые приводит ТАСС, в РФ достигнуты все целевые показатели, считающиеся приоритетными с точки зрения устойчивых темпов развития страны и повышения благосостояния граждан.

У нас много проблем, над которыми нужно работать. Много. <...> И в социальной сфере, и в экономике, и в финансах. Но и при таком объеме [работ] их не может не быть, — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что по мере выполнения существующих задач открываются другие горизонты того, что нужно сделать в стране. При этом российский лидер подчеркнул, что населению хотелось бы видеть результаты работы правительства «не на бумаге», а ощутить улучшение качества жизни в повседневном, бытовом режиме.

Это в том числе показала последняя прямая линия с участием президента. На экранах в студии появлялись вопросы, «когда реальная Россия будет отличаться от телевизионной», когда газификация России завершится в полном объеме и почему установились «космические цены на яйца».

Также Владимир Путин заявил о необходимости расширения национальных целей развития и горизонта планирования до 2036 года. Он напомнил, что в следующем году действующие нацпроекты, инициированные в 2018 году, завершаются.