«Много истеричных заявлений»: Песков о словах президента Чехии Песков: из Праги много истеричных заявлений, это не красит руководство страны

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Петр Павел

Власти Чехии делают много истеричных заявлений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя слова чешского лидера Петра Павела о подготовке ЕС к конфликту с Россией. По его словам, подобные высказывания не красят руководство этой страны.

Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша, — сказал Песков.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не угрожает Европе, наоборот — Европа представляет угрозу для РФ. Он назвал европейские государства, входящие в состав НАТО, «подконтрольным США континентом», который движется «со всей своей военной мощью» к российским границам.

Ранее Павел на встрече с лидерами Венгрии, Польши и Словакии заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, РФ потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но страны НАТО все равно считают ее «угрозой номер один».