«Многие уже вернулись»: Путин об отъезде россиян в другие страны

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что нормально относится к переезду российских бизнеменов и айтишников в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так он ответил на вопрос о бизнес-мигрантах, уезжающих работать в другие страны, в том числе в Армению.

Армения не чужая нам страна, все рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве, ничего не мешает <...> Многие уже вернулись, поняли, что ничего такого страшного здесь не происходит, — сообщил Путин.

Он добавил, что в Кремле приветствуют все, что идет на пользу российскому бизнесу, и если условия сложились так, что гражданам целесообразно работать в Ереване — «пусть работают». По словам Путина, уехали из России в основном, представители сферы IT.

Это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают, — резюмировал президент.

Ранее Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» заявил, что не видит ничего необычного в отъезде российских IT-специалистов за рубеж, тем более что многие из них возвращаются обратно, потому что «там хорошо, но дома лучше».

Ранее Путин также подписал закон, который дает зарубежным IT-специалистам и членам их семей право на получение вида на жительство в РФ в упрощенном порядке. В пояснительных записках к закону отмечалось, что для некоторых категорий граждан инициатива предусматривает возможность получить вид на жительство без обязательного предварительного разрешения на временное проживание.