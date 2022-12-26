«Многие одумаются»: Миронов о наказании уехавших из страны россиян Депутат Миронов призвал не наказывать всех покинувших страну россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил против наказания всех уехавших из страны на фоне частичной мобилизации или спецоперации россиян. По его словам, которые передает «Царьград», каждый случай следует рассматривать отдельно, многие одумаются и еще вернутся. Депутат также заявил, что покинувшие Россию, но не осудившие ее за рубежом россияне не должны облагаться санкциями, однако для критиков СВО путь в страну должен быть закрыт.

Тем, кто уже свой роток разинул, желая получить преференции у новых хозяев, вот тем дорога сюда должна быть закрыта, с теми нам разговаривать не о чем. А если просто люди уехали, не надо отталкивать. Да, многие одумаются, многие уже вернулись и ещё будут возвращаться, — заявил Миронов.

Парламентарий отметил, что частичная мобилизация выявила «немало трусов», которые уехали за границу даже когда не подлежали мобилизации. Несмотря на это, депутат убежден, что таких людей не надо наказывать, если они не делали осуждающих заявлений против России. Он напомнил, что люди уезжали из страны еще до СВО, поэтому отталкивать всех было бы неправильным.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести повышенную ставку налогообложения и отменить преференции для покинувших Россию, в том числе после начала специальной военной операции. Он отметил, что до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством России.