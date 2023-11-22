«Мнение авторитетного человека»: Песков о внесении в Конституцию идеологии Песков: закрепление в Конституции госидеологии является лишь мнением Бастрыкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о закреплении в Конституции государственной идеологии являются лишь мнением очень авторитетного человека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле позиции по этому поводу нет.

Какой-то позиции нет. Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, — пояснил Песков.

Ранее Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией России и прописать в документе государственную идеологию. По этому вопросу он высказался в ходе пленарного заседания конференции «Державинские чтения» на тему «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции РФ».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев согласился с тем, что конституционную реформу необходимо продолжать. Парламентарий отметил, что в основной документ стоит внести статьи, закрепляющие «дальнейшее развитие страны по пути патриотизма». По его мнению, Россия «наелась» либеральной идеологии. Депутат подчеркнул, что Конституция — «не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям».