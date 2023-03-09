«Мне очень жаль»: Лавров обвинил Киев в блокировке договоренностей по ЗАЭС Лавров обвинил Киев в блокировке договоренностей по ЗАЭС

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сергей Лавров

Российская сторона вела активные переговоры с генеральным директором Запорожской атомной станции со стороны Украины Дмитрием Вербицким о демилитаризации ЗАЭС и обмене военнопленными, однако все договоренности были заблокированы Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он выразил сожаление на этот счет.

Мы активно сотрудничали с генеральным директором, договоренность была близка. Мы были готовы ее поддержать, она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и насчет демилитаризации так называемой Запорожской станции. Мне очень жаль, — сказал Лавров.

Ранее утром украинский оператор «Энергоатом» сообщил, что Запорожская станция оказалась обесточенной после серии обстрелов в ночь на 9 марта. В компании заявили, что горючего на АЭС осталось на 10 дней и, если за это время не будет возобновлено внешнее питание, миру может грозить «авария с радиационными последствиями».

Позднее представители ЗАЭС подтвердили, что станция была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания. По словам представителей АЭС, угроз нарушения безопасности не существует, радиационная обстановка в регионе в норме. Они уточнили, что 1-й и 3-й блоки станции находятся в ремонте, остальные переведены в режим холодного останова.