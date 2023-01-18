Из «главной кубышки» России потратили более двух триллионов рублей Минфин потратил 2,4 трлн рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин потратил 2,4 трлн рублей из российского Фонда национального благосостояния, сообщается на сайте ведомства. Средства направили на финансирование дефицита бюджета. В целом ФНБ в декабре 2023 года сократился почти на один триллион. Сейчас его объем составляет 10,4 трлн рублей, или 7,8% ВВП.

По состоянию на 1 января 2023 г. объем ФНБ составил 10 434 580,8 млн рублей или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно $148 350,2 млн, — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 января 2023 года, объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 132 655,2 млн рублей, или $87 189,0 млн (4,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Он отметил, что основные доходы в ушедшем году были связаны с высокой конъюнктурой цен на энергоносители и ростом ненефтегазовых доходов. Общие доходы бюджета составили 27,77 трлн, а расходы — 31,11 трлн.