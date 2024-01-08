Мизулину возмутило видео, на котором блогер кидает младенца в сугроб

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что ее возмутило видео блогера Сергея Косенко, на котором он кидает двухмесячного малыша в сугроб. По ее словам, теперь мужчина рассказывает, что на кадрах не настоящий ребенок, а кукла.

Возникает два вопроса. Первый — здоровье и безопасность ребенка. Второй — видео явно постановочное. Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях, — написала она.

Мизулиной прислала ролик подписчица, которая призвала проверить блогера на уплату налогов и пропаганду насилия над детьми. Она также предложила ввести уголовное наказание для блогеров за «неэкологичные прогревы», построенные на «манипуляциях».

Глава Лиги безопасного интернета заметила, что блогеры «готовы на все» ради привлечения внимания, не задумываясь об ответственности перед аудиторией. По словам Мизулиной, еще неизвестно, на что дальше пойдут создатели контента.

Ранее брянскую блогершу Евгению Хоффман отправили под домашний арест на месяц из-за публикации видео, на котором она сожгла российский паспорт. На ролик обратила внимание Мизулина, заявившая, что пожалуется на Хоффман в полицию.