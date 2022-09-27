Мизулина призвала признать терроризмом подготовку к массовым убийствам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Член Общественной палаты РФ и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале призвала признать терроризмом призывы, склонение, организацию и подготовку к массовым убийствам. Он подчеркнула, что «пока мы ждем, что очередную организацию или движение признают террористической, в школах продолжают массово убивать детей, стариков, правоохранителей, врачей, военных».

Тогда как бы не назывались массшутеры (массовые стрелки) — они в любом случае будут террористами! И к ним будет применен весь спектр статей 205 и 205 Уголовного кодекса России, — отметила Мизулина.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, житель Ижевска Артем Казанцев. После нападения он покончил с собой.

В результате ЧП погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву на спецборту МЧС. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.

На компьютере Казанцева была обнаружена предсмертная записка, в которой он указал, что готовился к преступлению более года. В записке подробно описан алгоритм нелегальной покупки оружия. Кроме того, Казанцев написал, что тщательно и долго выбирал место для массового убийства. В качестве вариантов стрелок рассматривал детские сады, школы и военкоматы.