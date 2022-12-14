Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Елена Мизулина

Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены, считает сенатор Елена Мизулина, передает РИА Новости. По ее словам, этот пробел в законодательстве необходимо урегулировать.

Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке, как правило, это происходит в течение недели, эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все что угодно, — заявила Мизулина.

Молекулярный генетик Автандил Чоговадзе ранее рассказал, что после начала спецоперации в России резко вырос спрос на услуги по заморозке спермы. По его словам, после 21 февраля сотрудники банка спермы, которым он руководит, работали без выходных, а желающих заморозить семя стало в 10 раз больше. Эксперт уточнил, что в день приходилось обслуживать по 10–15 человек. Также специалист рассказал, что спрос на транспортировку замороженных биоматериалов и эмбрионов значительно вырос, несмотря на высокую стоимость данной услуги.

Ранее сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс России такими понятиями, как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». Авторы полагают, что фактическим воспитателем нужно считать того человека, который ухаживает и присматривает за ребенком, не имея с ним кровного родства.