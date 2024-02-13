Мизулина обратится в СК по поводу «детской порнографии» на снимках блогера Мизулина обратится в СК по поводу фотоснимков дочери блогера Суднишниковой

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила обратиться в Следственный комитет России по поводу деятельности блогера Дарьи Суднишниковой. Политик написала в своем Telegram-канале, что девушка «торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка».

Готовим обращение в Следственный комитет России, — подчеркнула Мизулина.

Она уточнила, что ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогером запрещенного контента. При этом Суднишникова получила известность благодаря своей ранней беременности,которая произошла в 13 лет. Сейчас Дарье уже 18 лет, а ее дочери три года. Роды девушка вспоминала как «ужас и кошмар».

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что неизвестные изменили в интернет-энциклопедии Wikipedia значение слова «донос», указав, что это любое сообщение Екатерины Мизулиной. Позже это дополнение было удалено.

До этого Европейский союз внес главу Лиги безопасного интернета в расширенный санкционный список. Также были ограничения введены в отношении еще троих человек — представителей судебной системы России. Уточняется, что список персональных санкций расширен в рамках глобального режима «за нарушения прав человека».