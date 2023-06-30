Мизулина может покинуть Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет в отставку из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы региона Виталия Хоценко.

Один из источников издания указал, что были также те, кто хотел оставить Мизулину на должности, однако вероятность ее ухода действительно высока.

Елена Мизулина известна как сторонник ограничения прав женщин на аборт, запрета суррогатного материнства, использования бейби-боксов, за ужесточение ответственности за преступления сексуального характера, ограничения в продаже алкоголя, за запрет на браки и усыновление детей лицами одного пола и других. Также выступает за усиление роли церкви в государстве и семье.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина призвала отменить выступление певицы Елены Темниковой, которое должно состояться в Санкт-Петербурге в рамках праздника выпускников «Алые паруса». Она считает, что артистка не имеет права гастролировать на территории России из-за критики специальной военной операции на Украине.