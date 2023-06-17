Миссию МАГАТЭ обвинили в шпионаже в пользу ВСУ Сенатор Джабаров не исключил, что миссия МАГАТЭ шпионила в пользу ВСУ

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Миссия МАГАТЭ могла быть вовсе не наблюдательной, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он не исключил, что эксперты агентства работали на иностранную разведку и шпионили в пользу ВСУ.

Я думаю, что миссия МАГАТЭ была вовсе не наблюдательной, а чтобы передать все данные украинской стороне. Также не исключаю, что их эксперты работали на иностранную разведку, как это было и с миссией ОБСЕ, которая работала в Донбассе, — заявил Джабаров

Вместе с тем он отметил, что, с одной стороны, Москве стоило бы выразить беспокойство по этому вопросу, однако, с другой, это дело контрразведки и военной разведки, которая присутствует на объектах, где побывала миссия. Джабаров выразил уверенность, что в этом вопросе разберутся профильные органы.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик также отметил в разговоре с NEWS.ru, что МАГАТЭ подходит к мировой безопасности не как нейтральная и беспристрастная сторона. По его словам, с легкой руки США и их союзников по НАТО международные организации превращаются в карманный инструмент для работы в интересах Запада и агентство не стало исключением.