Миссию ЕС в Армении уличили в шпионаже Замглавы МИД РФ Галузин обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Мониторинговая миссия Евросоюза занимается на территории Армении сбором разведданных против России, Азербайджана и Ирана, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС. По словам дипломата, ставка Еревана на миссию ЕС во многом определила развитие событий в республике, хотя многие риски можно было купировать.

Многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, если в 2022 году Ереван согласился бы на предложение реализовать по линии ОДКБ комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном. <…> К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России, — констатировал Галузин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не выполнила свои обязательства в 2021–2022 годах. Он добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации. Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика отказалась участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и ее финансировании в 2024 году.

На этом фоне генсек объединения Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армении следует определиться с перспективами своих отношений с ОДКБ.