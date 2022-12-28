Мишустин оценил снижение ВВП России в 2022 году Мишустин заявил о снижении ВВП России на 2% за 11 месяцев 2022 года

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Михаил Мишустин

ВВП России за 11 месяцев 2022 года снизился всего на 2%, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС. Он отметил, что негативные прогнозы западных аналитиков о ситуации в экономике РФ не сбылись.

За 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года, чуть более 2%, — сказал Мишустин.

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене.

Президент России Владимир Путин ранее спрогнозировал снижение ВВП России по итогам 2022 года на 2,5%. Он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что о крахе в 20% ВВП, который предрекали многие западные и некоторые российские эксперты, говорить сейчас не приходится.