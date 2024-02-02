Мишустин заявил о пересечении интересов Армении и России в ЕАЭС Мишустин: подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России

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Михаил Мишустин

Видение премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно судьбы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) соответствует российскому, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва готова помочь Еревану в реализации озвученных предложений.

С января председательские функции в органах Союза перешли к Армении. Уважаемый Никол Воваевич, хочу пожелать армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации, — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва никогда не была инициатором охлаждения отношений с Ереваном. По его словам, армянское руководство самостоятельно выбрало, как ему общаться с РФ. Он также напомнил, что многие из нынешних официальных лиц Армении, находясь в оппозиции, призывали республику выйти из ОДКБ и ЕАЭС.

Тем временем Пашинян ранее заявил, что Россия «по объективным и субъективным» причинам больше не может быть основным партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах. Он отметил, что раньше 95–97% отношений в перечисленных сферах приходилось на РФ.