Мишустин заявил о готовности РФ поставлять зерно заинтересованным странам

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Россия продолжит переговоры с ООН и Турцией касательного будущего зерновой сделки, но в любом случае готова поставлять зерно по приемлемым ценам тем государствам, которые в этом заинтересованы, заявил 1 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета премьер-министров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посредствам видеосвязи. Он пояснил, что невозможно на данный момент создать безопасные условия для продвижения судов по гумкоридору, поскольку на прошлой неделе ВСУ предприняли террористическую атаку на российские корабли и гражданские суда, передает ТАСС.

В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в зерновой сделке, — заявил глава правительства.

Нападение на российские корабли в Севастополе произошло 29 октября, после чего Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке, которая была заключена в июле между Россией, Украиной и Турцией при участии ООН. Россия приостановила движение судов по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе. По мнению российской стороны, гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях.