Мишустин заявил, что прошедший год сплотил россиян

Фото: Правительство РФ

Михаил Мишустин

Прошедший год был насыщен многими важными для России событиями, сплотил жителей страны и научил преодолевать вызовы, говорится в поздравительном тексте премьер-министра Михаил Мишустина, оно опубликовано на сайте правительства. Он отметил, что в каждом доме эти праздники наполнены особым душевным теплом, положительными эмоциями, а также яркими впечатлениями. Он пожелал россиянам крепкого здоровья, исполнения желаний и благополучия.

Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас, научил преодолевать вызовы, строить масштабные планы, добиваться поставленных целей, — следует из поздравительного текста.

31 декабря с предновогодним обращением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В нем он напомнил, что в руках граждан России стабильное и уверенное развитие страны, а также благополучие будущих поколений. По его словам, народ РФ бережно хранит и продолжает традиции Родины.

Кроме того, посольство США в Москве опубликовало новогоднее поздравление для россиян. В дипмиссии отметили, что народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, а сотрудничество с Москвой — это то, чем Вашингтон может по праву гордиться.