Мишустин заявил, что давление и шантаж Запада не изменятся в одночасье

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе предупредил, что политика давления и шантажа Запада не изменятся в одночасье. Глава правительства подчеркнул, что такая практика неприемлема для современных международных отношений, поэтому следует готовить решения на стратегическую перспективу.

Недружественные действия ряда западных стран, выбранный ими путь санкций, давления и политического шантажа — неприемлем для современных международных отношений. Но мы отдаем себе отчет, что такая политика не поменяется в одночасье. И должны готовить решения на стратегическую перспективу, — сказал Мишустин.

Глава правительства также отметил, что внешнее давление на Россию и Белоруссию отражается на всех участниках Евразийского экономического союза. По мнению Мишустина, это произошло в первую очередь на функционировании единого рынка.

В конце сентября стало известно, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России. Европейские страны хотят перестать закупать у РФ алмазы, запретить поставки в страну смартфонов и других высокотехнологичных товаров, а также отключить от SWIFT-переводов Газпромбанк, через который идут платежи за газ.