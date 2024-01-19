Мишустин заменил замминистра труда и соцзащиты России Кожевников назначен замминистра труда и соцзащиты России

Фото: sfr.gov.ru

Александр Кожевников

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому должность замминистра труда и соцзащиты России займет Александр Кожевников. Он сменит Елену Мухтиярову, которая ранее попросила освободить ее от занимаемого поста. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Назначить Кожевникова Александра Васильевича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — указано в тексте распоряжения.

Кожевников с марта 2023 года занимал должность заместителя председателя Социального фонда России.

До этого президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Японии. Им стал Николай Ноздрев, который прежде занимал должность директора третьего департамента Азии в МИД.

Ноздрев окончил МГИМО МИД России в 1994 году. С этого времени он начал свою работу в министерстве. Он занимал должность советника-посланника посольства РФ в Австралии, а в 2015 году перешел на работу в департамент Азии. Уже в 2018 году он возглавил это подразделение. Ноздрев имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника второго класса, а также владеет английским и японским языками.