Мишустин задал студентам вопрос про банку и делящихся амеб

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со студентами в Саровском филиале МГУ им. Ломоносова предложил молодым людям решить задачу про амеб, сообщает Telegram-канал RIA Kremlinpool. Физики-математики дали правильный ответ моментально.

Банка емкостью V, а рядом амеба. И каждую минуту амеба делится на две такие же амебы. Что важно: и объем, и вес одинаковые. <...> Известно, что банка наполнилась амебами полностью за один час 23 минуты. А если мы в точно такую же банку посадим две амебы, то за сколько она наполнится? — спросил Мишустин.

Одна из студенток сразу дала правильный ответ. Мишустин в шутку предположил, что она знала его заранее.

Студентка также поблагодарила премьер-министра за поддержку в развитии кампуса, чтобы ученые не сворачивали с выбранного пути. Мишустин добавил, что физик-математик не может вдруг понять, что выбрал неправильное направление подготовки, так как иначе он и не физик, и не математик.

Ранее комитет Госдумы по обороне дал рекомендацию отклонить предложение о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. Парламентарии отметили, что наличие ученой степени «не тождественно» участию в научных исследованиях и в развитии науки и техники.