Мишустин выступил за создание новых маршрутов в Закавказье Мишустин заявил о рекордном уровне товарооборота с Арменией

Фото: premier.gov.ru

Беседа Михаила Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время встречи с коллегой из Армении Николом Пашиняном, что Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье. По его словам, создание новых маршрутов отвечает интересам всех государств в регионе, передает РИА Новости. Глава кабмина также отметил рекордный уровень товарооборота с Арменией.

Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана, — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что работа по укреплению торгово-экономического взаимодействия между РФ и Арменией продолжается на уровне правительств.

Мишустин подчеркнул, что Россия является ведущим внешнеторговым партнером и главным инвестором в экономику Армении. Объем накопленных российских инвестиций составляет около $2 млрд. Более 40 ведущих компаний РФ работают на армянском рынке.

Предлагаем активнее запускать новые совместные проекты. У армянских предпринимателей появились сейчас отличные возможности для работы на нашем рынке в связи с уходом недружественных государств, — подчеркнул он.

Ранее Пашинян заявил, что Россия остается ключевым партнером Армении в области безопасности. Также он сообщил, что ситуация в Лачинском коридоре является проблемой для Еревана. По его словам, в Карабахе продолжает развиваться гуманитарный кризис.

Встреча премьер-министров прошла на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.