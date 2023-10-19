Мишустин высказался о торговле через западных посредников Мишустин: Россия может обойтись без западных посредников в торговле

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Международном экспортном форуме «Сделано в России — 2023», заявил, что Москва может обойтись без западных посредников в международной торговле. По его словам, которые приводит ТАСС, множество стран вне европейского региона заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников и обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли, — сказал он.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия поставит Китаю свыше 30 млрд кубометров газа до конца текущего года, что станет новым историческим рекордом. По его словам, сотрудничество в газовой сфере активно развивается. В настоящее время Пекин и Москва обсуждают новые способы транспортировки газа. Предполагается, что один из маршрутов будет проходить через территорию Монголии.

До этого стало известно, что Россия в сентябре стала лидером по морскому экспорту товаров в Турцию. Рост объема поставок за год вырос более чем на 11%. Больше всего Анкара закупает нефть, дизельное топливо, уголь, металлолом и каменноугольный кокс. При этом зерна в топе по объемам нет.