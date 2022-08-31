Мишустин выразил соболезнования близким Горбачева

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Михаил Горбачев

Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам первого президента СССР Михаила Горбачева, говорится в Telegram-канале кабмина. Он отметил, что Горбачев стоял у истоков многих преобразований и стал олицетворением глобальных перемен в РФ и мире.

Память о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, человеке ярком и неординарном, навсегда останется с нами. <...> Прошу передать мои глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Сергеевича Горбачева, — сказал Мишустин.

Он также напомнил, что Горбачев прошел профессиональный путь от первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС до президента СССР.

Ранее Кремль опубликовал телеграмму президента России Владимира Путина с соболезнованиями близким Горбачева. Глава государства отметил, что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, возглавлявшим страну в период масштабных вызовов.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.