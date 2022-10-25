Мишустин: все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Все средства для выплат мобилизованным от 195 тысяч рублей в месяц доведены до Минобороны, заявил в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что кабмин держит это на контроле.

Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием, и все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле, — сказал премьер-министр.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, президент России Владимир Путин подписал 21 октября. Кроме того, был утвержден состав совета: в него вошли вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Василий Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.