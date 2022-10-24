Мишустин: военные в зоне СВО должны быть полностью оснащены в сжатые сроки Мишустин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению ВС РФ при проведении СВО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании координационного совета по вопросам, связанным с обеспечением потребностей ВС РФ при проведении военной операции, сообщается на сайте правительства. Отмечается, что члены совета будут заниматься координацией поставок вооружения, бюджетным финансированием, регулировкой цен, а также созданием профильной инфраструктуры. В ходе первого заседания совета Мишустин заявил, что российские военные, находящиеся в зоне СВО, должны быть полностью оснащены всем необходимым в сжатые сроки.

Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб. <...> Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки, — сказал премьер-министр РФ.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, президент РФ Владимир Путин подписал 21 октября. Был утвержден состав совета: в него, в частности, вошли вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Василий Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.

Кроме того, Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской республиках. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал соответствующий режим и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.