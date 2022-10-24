Мишустин уволил замминистра транспорта, отвечавшего за Крымский мост Мишустин уволил замминистра транспорта Александра Суханова

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Взрыв грузовика на Крымском мосту

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта Александра Суханова, распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации. По сведениям РБК, причиной увольнения мог стать теракт на Крымском мосту. Суханов с 2020 года курировал вопросы транспортной безопасности объекта.

Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе, — говорится в документе.

Летом Мишустин освободил от должности председателя Пенсионного фонда Андрею Кигима. Временно исполняющим обязанности главы учреждения назначен Сергей Чирков, который ранее был заместителем Кигима.

15 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку Дмитрия Рогозина с поста гендиректора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов.