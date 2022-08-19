Туристы получат в два раза больше кешбэка за поездки на Дальний Восток Мишустин подписал указ об увеличении до 40 тысяч рублей кешбэка при поездках на Дальний Восток

Фото: Russian Government/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток, об этом он сообщил на совещании по развитию туристической области в Горно-Алтайске, передает РИА Новости. Ранее этот порог был ограничен 20 тысячами рублей.

Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки — до 40 тысяч рублей, — сказал премьер.

Ранее стало известно, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% начнется 25 августа и будет распространяться на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря. При этом на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

Ожидается, что осенью программой туристического кешбэка воспользуются около 600 тысяч человек. По условиям программы туристы оплачивают свое путешествие картой «Мир» и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Продолжительность путешествия должна составлять не менее двух ночей.